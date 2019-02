Che fine ha fatto Adrian? Scomparso lo show di Celentano

Continua ad aleggiare un velo di mistero su "Adrian", sospeso alla quarta puntata a causa di alcuni problemi di salute di Adriano Celentano. "Malanni di stagione" che hanno costretto il Molleggiato a prendersi due settimane di pausa, ma a pochi giorni dal ritorno - annunciato per lunedì 25 febbraio - sul palinsesto ancora nessuna traccia del programma né del cartoon.

Lo show slitta ancora e, visto il flop delle puntate precedenti, suona quasi come una ritirata. Forse Mediaset sta prendendo tempo, cercando di capire il momento migliore per tornare. In effetti scontrarsi contro il gigante Montalbano, il lunedì sera, sarebbe un suicidio, ma trovare altri spazi in palinsesto non è nemmeno così semplice. Staremo a vedere, anche se, a quanto pare, bisognerà aspettare ancora un bel po'. Nel frattempo tweet libero.

Quasi mi mancan #Adrian. Non so chi sfottere — Angelo Delicato (@the_licato) 19 febbraio 2019

ve li ricordate quei bei lunedì in cui andava in onda #adrian? La sospensione si allunga: ho sbirciato i prossimi palinsesti di Canale 5 e non risulta in onda né il 25 febbraio (al suo posto “Cado dalle nubi”) né il 4 marzo. — Francesco Canino (@fraversion) 18 febbraio 2019

Quando hai ripreso a guardare la TV solo per #adrian #AdrianLaSerie, viene sospeso, ti manca e dubiti riprenderà veramente dopo le due settimane di fermo: pic.twitter.com/YhUlJPh2H8 — Un polpo alieno qualunque (@PolpoUn) 12 febbraio 2019