Adriana Volpe furiosa per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia: "Questa è la Rai del cambiamento?"

Mezzogiorno in famiglia chiude e la conduttrice Adriana Volpe esprime su Instagram tutta la sua preoccupazione, criticando anche la decisione presa dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Con un post su Instagram, Adriana Volpe ha analizzato i dati di ascolto della trasmissione confrontandoli con quelli di altri programmi in onda sulla stessa rete (anche se in fasce orarie diverse).

“Ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…). Prendo atto che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share), è stato chiuso”, scrive Adriana Volpe su Instagram, lanciando poi un’altra bordata: “Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco”.

Adriana Volpe contro la chiusura di Mezzogiorno in famiglia

Adriana Volpe è un fiume in piena: “Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio… altrimenti si perde il posto di lavoro”.

Adriana Volpe e l'affaire Magalli: "La Rai mi ha lasciata sola"

Qualche mese fa, parlando del suo travagliato rapporto con Giancarlo Magalli (rinviato a giudizio per diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni nei suoi confronti, la conduttrice aveva criticato apertamente la Rai. “L’azienda non ha mai voluto prendere posizione, non si è dissociata. Mi ha mandato una lettera di richiamo in cui mi chiedono di tenere un profilo basso e di non dare interviste. Mi hanno lasciata sola”.

Erano i primi giorni di maggio e Volpe già diceva: “Da I Fatti Vostri mi hanno spostata a Mezzogiorno in Famiglia, che il direttore di Rai2 Carlo Freccerò chiuderà. Scelta legittima. Ma quale donna ha il coraggio di denunciare se viene demansionata e resta senza lavoro?”.