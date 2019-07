Adriana Volpe riceve una lettera di richiamo dalla Rai

E' un momento professionale complicato per Adriana Volpe. Dopo l'uscita da I Fatti Vostri, arrivata dopo alcuni contrasti con il conduttore Giancarlo Magalli, adesso la showgirl si trova a dover affrontare un nuovo problema: la cancellazione dal palinsesto di 'Mezzogiorno in famiglia', che conduceva nella mattina di Rai Due insieme a Massimiliano Ossini. Una decisione, quest'ultima, che ha comportato una sua personale protesta e, di conseguenza, un "botta e risposta" con il neo direttore Carlo Freccero. Il risutato? Volpe avrebbe ricevuto una lettera di richiamo.

Adriana Volpe e la lettera di richiamo

Legata alla Rai dal 1996, Adriana si dice delusa e si sfoga attraverso le pagine del settimanale Chi. “La cosa che più mi ha ferita - spiega - è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa. Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica?"

Poi torna a parlare degli screzi con Magalli: "Per quasi due anni mi ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: 'Non parlo con le bestie' ". Quindi il congedo: "Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e infine lasciati a casa".