Adriana Volpe in diretta contro Magalli: "Per anni hai provato a farmi stare zitta, ora basta" (VIDEO)

Adriana Volpe contro Giancalo Magalli, nuova puntata. La conduttrice, al timone di Ogni Mattina su Tv8, si scaglia in diretta contro l'ex collega, per poi riportare il suo lungo sfogo anche per iscritto su Instagram. Nel mirino, questa volta, un messaggio che Magalli avrebbe pubblicato - e poi cancellato - dal proprio profilo Facebook per ironizzare sugli ascolti di Ogni Mattina.

Il discorso di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli

"Caro Giancarlo questo gesto di stare zitta non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio ? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come Tv8", scrive Volpe.

"Mi offende questo gesto", aggiunge riproponendo l'emotico che invita a fare silenzio. "E zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati . Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto - sempre a voler zittire- non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne E questo non te lo consento", scrive ancora.