Adriana Volpe debutta a ‘Ogni Mattina’ ricordando il GF Vip: “Ho il cuore in gola”

Da oggi, lunedì 29 giugno 2020, si apre un nuovo capitolo professionale per Adriana Volpe, tornata nelle vesti di conduttrice dopo la lunga pausa seguente al discusso addio al programma di Rai2 ‘I fatti vostri’. Si chiama ‘Ogni Mattina’ la trasmissione di cui la presentatrice è padrona di casa insieme ad Alessio Viola ogni giorno dalle 10 alle 14 su Tv8, e l’emozione per il debutto è stata palpabile nell’esordio della prima puntata in cui non è mancato il riferimento alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Sono tanto emozionata, ho il cuore in gola”, ha affermato Adriana Volpe prima di entrare nel vivo del programma: “Vorrei ringraziare il pubblico. Se io oggi sono qui è anche per voi, per l'affetto e il calore che mi avete dimostrato dall'uscita dal Grande Fratello a oggi. Questa diventerà un po' la mia seconda casa”. Poi il riferimento alla sua professione di conduttrice finalmente tornata ad essere praticata dopo anni di stop: “Ritorno a condurre e questo è il momento di ricambiare tutto il vostro amore. Da oggi voglio essere qui per voi ed essere la vostra voce”, ha promesso al pubblico che, stando ai commenti arrivati numerosissimi sui social del programma, si dimostra entusiasta del suo ritorno in tv in coppia con un collega stimato quanto lei.

Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv8

‘Ogni mattina’ è il nuovo morning show di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola in un’atmosfera familiare e accogliente. Attraverso uno scambio continuo con il pubblico a casa e gli ospiti in studio, i conduttori racconteranno fatti di cronaca, di attualità, dando spazio anche alle storie della gente comune.