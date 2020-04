Adriana Volpe sbarca su Tv8 con un nuovo programma: "Sono entusiasta"

Adriana Volpe entra a far parte della squadra di Tv8: a partire dalla prossima stagione estiva, insieme ad Alessio Viola la conduttrice sarà al timone di un nuovo contenitore di informazione e intrattenimento del canale del gruppo di Sky Italia che lancia per la prima volta una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina. "Sono entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura. Credo in questo progetto e lo sposo pienamente" ha commentato Adriana Volpe, reduce dall'avventura del Grande Fratello Vip 4 che aveva lasciato presagire un futuro in Mediaset.

Dopo una lunga carriera in Rai dove ha condotto, tra gli altri, molti dei programmi nella stessa fascia come 'Mezzogiorno in famiglia', 'Mattina in famiglia' e 'I Fatti Vostri', Adriana Volpe torna così da protagonista di un programma insieme ad Alessio Viola, già giornalista per diverse testate e del tg su Sky Tg24, e conduttore televisivo di programmi sia di informazione che di costume e intrattenimento.