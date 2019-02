Adriano Celentano sta male: si ferma la serie Adrian

'Adrian' si ferma momentaneamente per problemi di saluti di Adriano Celentano. Clan e Mediaset in una nota congiunta comunicano che "Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere 'Aspettando Adrian' e 'Adrian la serie' per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti".

"Durante questo periodo 'Aspettando Adrian' e 'Adrian la serie' non andranno in onda".