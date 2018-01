Adriano Celentano compie 80 anni, su Canale 5 "Speciale Rock Economy"

Il giorno del compleanno di Celentano, Canale 5 ripropone Speciale Rock Economy per rivedere e vivere nuovamente i momenti più belli di due serate di grande musica e spettacolo.

Il montaggio delle due clamorose serate è una selezione delle riprese delle 16 telecamere presenti all’Arena esaurita in ogni ordine di posti, con il pubblico arrivato da tutto il mondo per vivere un evento unico e imperdibile.

Sabato 6 gennaio 2018 , in prime time, Canale 5 festeggia gli 80 anni di Adriano Celentano con una serata evento a lui dedicata, riproponendo Speciale Rock Economy.

