Adriano Celentano festeggia gli anni in tv: appuntamento su Raidue il 5 gennaio

Il prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Adriano Celentano compirà 81 anni e, come Tv Blog fa sapere in anteprima, il ‘molleggiato’ del panorama musicale italiano festeggerà in modo assolutamente speciale.

Il direttore di Raidue Carlo Freccero, infatti, ha deciso di dedicare a Celentano un’intera serata che andrà in onda, in prime time, il 5 gennaio e che si concluderà proprio allo scoccare della mezzanotte (e qualche minuto), per festeggiare tutti insieme il grande Adriano.

C'è Celentano, di cosa si tratta

Stando a quanto riportato da TvBlog, il titolo della trasmissione sarà ‘C’è Celentano’, seguirà un percorso narrativo, grazie ad una serie di filmati, che ripercorreranno la carriera del cantante, soffermandosi, in particolare sulla sua gioventù. Non mancheranno i contenuti inediti, le interviste del passato mai viste fino ad ora.

Si passerà dai filmati in bianco e nero a quelli a colori, fino ad arrivare a Fantastico 8, edizione condotta da Celentano, appunto, che lo incoronò come uno dei più grandi, non solo della musica, ma anche della televisione italiana.

L’appuntamento è per il 5 gennaio, alle 21,05 (e fino alle 00.05) su Raidue con ‘C’è Celentano’.