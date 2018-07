Celentano, notte di paura: ladri nella villa in Brianza

Ennesimo tentativo di furto nella villa di Adriano Celentano a Campesone di Galbiate, in Brianza. Fallito, anche stavolta. Alcuni uomini incappucciati si sono introdotti di notte nella maxi proprietà in cui il "molleggiato" vive con la moglie Claudia Mori, ma messi subito in fuga dal sistema di allarme e dalle guardie giurate che presidiano la residenza.

Il fatto è avvenuto i primi di giugno, ma la notizia è filtrata soltanto adesso e sulle indagini in corso c'è il massimo riserbo.

E' la terza volta in un anno che i ladri si introducono nella villa di Celentano. La prima a febbraio 2017, la seconda un mese dopo, come aveva fatto sapere il cantante sul suo blog, definendo questi episodi "molto gravi". Finito probabilmente nel mirino di una gang locale, Celentano ha dotato la sua residenza di un imponente sistema di sicurezza. Nel freattempo gli inquirenti indagano per risalire ai responsabili.