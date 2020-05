Striscia, violenta aggressione ai danni di Moreno Morello

Una nuova aggressione ai danni di Striscia la notizia. Dopo quanto accaduto giorni fa a Vittorio Brumotti, oggi a finire nel mirino è stato l'inviato Moreno Morello. Dramma sfiorato oggi pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove Morello e quattro operatori del tg satirico sono stati violentemente aggrediti con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino durante le riprese di un nuovo servizio su 'Sandokan', l'uomo già noto ai telespettatori del Tg satirico per aver truffato il personale dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), vendendo mascherine che non sono mai state spedite (servizio del 15 aprile), e per aver minacciato l'inviato con una scimitarra (servizio del 28 aprile).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inviato di Striscia, dopo aver ricevuto altre segnalazioni da cittadini raggirati, oggi pomeriggio è tornato da lui per concludere l'inchiesta, ma 'Sandokan', questa volta supportato da due parenti, ha accolto la troupe del Tg satirico con pugni, lanci di sassi, bastoni e attrezzi da giardino. "Sono stati momenti di panico. Un mio operatore è finito a terra dopo un pugno e gli aggressori hanno urlato 'Ti uccido!'", ha dichiarato Moreno Morello. Solo l'arrivo di cinque pattuglie dei Carabinieri ha posto fine alla violenta aggressione che si è conclusa con l'arresto dei tre uomini