Tale e Quale Show, Agostino Penna: "Mi sono proposto 4 anni di seguito, ora la mia occasione"

In tv ha sempre fatto da cornice con il suo piano, da 'Uomini e Donne' a 'La prova del cuoco', ora Agostino Penna passa al centro della scena grazie a Carlo Conti che lo ha voluto a 'Tale e Quale Show', dove si metterà alla prova interpretando i big della musica.

Con molti di loro ci ha collaborato - uno fra tutti David Bowie - ma non sarà comunque semplice e fondamentale in questo è il ruolo dei coach. Un grande occasione per lui, che non nasconde di averci provato tante volte: "Mi sono proposto 4 anni di seguito e poi ho lasciato fare - ci ha raccontato a margine della conferenza stampa -. Ho aspettato la mia occasione e sono stato chiamato. Sono veramente felice, emozionato e appagato ancora prima di cominciare. E' una bella occasione per liberare finalmente questa ecletticità ed esuberanza artistica".

Grande stima nei confronti di Carlo Conti, capace di "dispensare grande serenità", ma Agostino ha avuto l'onore di lavorare con un'altra grande figura della tv italiana, Maria De Filippi: "E' una maestra di televisione senza volerlo essere, vive la tv con una naturalezza che ho sempre apprezzato. La sua è una professionalità non stereotipata. L'ho vissuta a un metro e mezzo per 8 anni e l'ho sempre apprezzata".

