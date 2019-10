Tale e Quale Show: Agostino Penna è il vincitore, ma Monte spiazza tutti con Bublè. Ecco la classifica finale

E' Agostino Penna il vincitore (annunciato) della nona edizione Tale e Quale Show, terminato ieri sera con la puntata finale. Il musicista, noto in Italia e all'estero, ha incantato il pubblico con interpretazioni impeccabili e molto diverse tra loro, dai Gipsy Kings a Lucio Dalla passando per Dionne Warwick, e anche in questo sesto appuntamento ha stupito con un Fausto Leali.

Francesco Monte stupisce con Bublè

Ma, oltre al vincitore, la puntata di ieri ha avuto anche un altro protagonista, e cioè Francesco Monte, che ha stupito tutti con la sua interpretazione di 'Home' del cantante canadese Michael Bublè. L'ex tronista ha vinto la puntata di ieri scalando la classifica generale fino al sorprendente secondo posto. E' lui la vera rivelazione di questa edizione del talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti [IN BASSO UN VIDEO DI FRANCESCO MONTE IN 'HOME' DI MICHAEL BUBLE'].

Terza in classifica generale, l’altra rivelazione della nona edizione, Lidia Schillaci, ex concorrente di 'Operazione Trionfo' e cantante, che anche nella sesta puntata ha stupito, coronando il suo sogno di cantare Casta Diva (dalla Norma di Bellini), cavallo di battaglia della divina e irraggiungibile Maria Callas.

La prossima puntata di Tale e Quale Show

E ora che cosa succede? Dopo la proclamazione del vincitore, la sfida non finisce qui. Il terzetto sul podio continuerà la sua avventura nel “torneo” di Tale e Quale sfidando altri sei concorrenti della passata edizione, insieme a Davide de Marinis e Jessica Morlacchi (il primo ha imitato Battisti la seconda Christina Aguilera) qualificatosi quarti ex aequo e a Tiziana Rivale, sesta, che ieri sera ha imitato Anastacia.

La classifica finale di Tale e Quale Show 2019



1. Agostino Penna: 373 punti

2. Francesco Monte: 321 punti

3. Lidia Schillaci: 302 punti

4. Davide De Marinis: 301 punti

4. Jessica Morlacchi: 301 punti

6. Tiziana Rivale: 292 punti

7. Gigi e Ross: 267 punti

8. Flora Canto: 239 punti

9. David Pratelli: 223 punti

10. Francesco Pannofino: 203 punti

11. Sara Facciolini: 197 punti

12. Eva Grimaldi: 164 punti