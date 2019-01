Al Bano, due prime serate su Canale 5 per i 55 anni di carriera: accanto a lui Romina, conduce la figlia

55 anni di carriera. Un traguardo importante che Al Bano festeggia con due serate evento, in onda su Canale 5. Mercoledì 23 e 30 gennaio va in onda "55 Passi Nel Sole", con la conduzione di Cristel Carrisi, figlia del cantante pugliese e di Romina Power, anche lei sul palco accanto al leone di Cellino.

Due emozionanti appuntamenti in cui Al Bano ripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel lontano 1964, affiancato dalla sua metà artistica e per molti anni compagna di vita. Tutti i suoi più grandi successi, inediti duetti e tanti ospiti ad omaggiare il suo talento, tra cui Pippo Baudo, uno dei primi a credere in Al Bano durante la trasmissione "Settevoci", Lino Banfi, J-Ax, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Alex Britti, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli. Protagonisti della seconda puntata, invece, Michele Placido, Beppe Fiorello, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Maryam e Raimondo Cataldo.

Tra le emozioni più grandi di questi festeggiamenti proprio la figlia Cristel: "Non voglio fare nepotismo - ha raccontato durante un pranzo con alcuni giornalisti a Roma, come riporta l'Ansa - ma Cristel mi ha davvero sorpreso: la vedo poco, vive a Zagabria con la sua famiglia, il marito e il mio nipotino, ma è bravissima, sta sul palco, conduce, sarà una sorta di voce narrante. Queste due serate sono state, non a caso, concepite come una festa con la mia famiglia, gli amici, i colleghi più cari e qualche sorpresa che non voglio anticipare. Credo molto nei nostri figli: Yari vive in India, ma è spesso nei concerti, Romina Junior si divide tra l'Italia e gli Stati Uniti perché ha studiato da attrice".

Assente Loredana Lecciso: "L'ho invitata ma non è voluta venire, del resto non canta. Neanche i due miei figli più piccolini, ma per problemi scolastici e anche di opportunità. Li adoro, sono loro che mi hanno fatto scoprire la musica di oggi".