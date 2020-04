Al Bano replica a Feltri: “Meridionali inferiori? Se qualcuno vuole fare gli scoop fa una figura da cac*a”

Le discusse affermazioni di Vittorio Feltri contro i meridionali continuano a tenere banco nei dibattiti delle ultime ore. A commentarle è stato Al Bano che, intervenuto nel programma di Rete4 ‘Diritto e Rovescio’ in onda giovedì 23 aprile, ha fatto riferimento alle parole del direttore editoriale di Libero esprimendo il proprio punto di vista sulla ormai anacronistica distinzione tra Nord e Sud.

“Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di me. Non mi sento come qualcuno dice ‘inferiore’, ma neanche ’superiore’. Cretini ci stanno in un luogo e cretini ci stanno nell’altro luogo, intellettuali in un luogo e intellettuali nell’altro… Ma stiamo ancora a parlare di Sud e di Nord? Sono punti geografici. L'intelligenza com'è da una parte, così è dall'altra. Quindi seguiamo la strada dell'intelligenza che fa bene a tutti. Poi se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo ‘lì sono inferiori e qua superiori’ fa una figura da cac*a, proprio… lui la fa!”.

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali “inferiori”

Ospite del programma ‘Fuori dal coro’, Vittorio Feltri ha affermato: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che evidentemente ha un senso di invidia, di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di senso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità: credo che i meridionali in molti casi siano inferiori". In seguito a tante dichiarazioni che hanno anche indotto il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore Maurizio De Giovanni a denunciarlo, Feltri ha poi parlato di una strumentalizzazione delle sue parole: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno”, ha scritto su Twitter.