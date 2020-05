La clamorosa gaffe di Al Bano: "Il virus? Vinceremo. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri"

'Cauto ottimismo' è il mantra che tutti noi facciamo nostro durante questa Fase 2. C'è qualcuno però a cui l'ottimismo ha regalato un po' troppa adrenalina. E' Al Bano Carrisi, che in diretta a Domenica In si è lasciato andare ad una gaffe clamorosa. Stando a quanto dichiarato dal cantante di Cellino San Marco, l'uomo avrà la meglio sul coronavirus perché del resto "è stato capace di distruggere i dinosauri". Una figuraccia che è diventata subito trend topic su Twitter.

"L’uomo ha sempre vinto - ha sentenziato Al Bano immerso nel fogliame verde sua tenuta pugliese - Alla fine anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus". Un augurio legittimo e sostenuto dai dati incoraggianti di queste ultime settimane post lockdown, ma figlio di quello che, per usare un eufemismo, definiremmo un 'falso storico'.

#DomenicaIn



Il paleontologo Al Bano Carrisi ci svela che prima è nato l'uomo e poi i dinosauri che sono stati distrutti dal primo.

Signori altro che rivoluzione copernicana, la rivoluzione albana è molto più rilevante! — Dick Dastardly (@IlTorvoOculista) May 24, 2020

Secondo Al Bano l'uomo ha distrutto i dinosauri

Secondo Al Bano l'uomo ha distrutto i dinosauri

Poi ha cucinato i tortellini nel brodo primordiale #albano May 24, 2020