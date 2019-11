Al Bano coi figli da Costanzo, Yari ricorda Ylenia: "Sicuro che è viva, perché devo seppellirla?"

(Nel video sopra Al Bano con i figli Cristel e Yari al 'Maurizio Costanzo Show')

Un bellissimo siparietto familiare quello che si è visto mercoledì sera al 'Maurizio Costanzo Show'. Per la prima volta in tv Al Bano con i figli Cristel e Yari, si sono raccontati senza filtri.

"Continua a rompermi anche da nonno" ha detto Cristel di suo padre alla prima domanda del conduttore. "Ho un ottimo rapporto sia con mamma che con papà - ha spiegato ancora -. Si possono avere rapporti ottimi anche quando non si vive insieme. Quando stiamo insieme ci godiamo davvero il tempo che abbiamo a disposizione".

A Yari, invece, il compito di parlare della sorella Ylenia, scomparsa nel 1993 e che Romina continua a cercare. Nemmeno lui si rassegna all'idea della presunta morte: "Non ho mai avuto nessun tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella? Io sono sicuro sia viva e comunque vivrà per sempre. Era una luca straordinaria, ha alzato il livello umano nei miei occhi. E' stato impossibile per me trovare una persona che fosse alla sua altezza, che mi ispirasse così tanto".

Orgoglioso dei suoi figli Al Bano: "Di loro penso tutto il bene possibile. Sono colti, sanno tante lingue, sono raffinati mentalmente e umanamente. Abbiamo fatto dei capolavori".