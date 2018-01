Al Bano conferma l’addio alla musica e annuncia il suo ruolo nel talent 'The Voice'

Dalla presunta discesa in campo politico (smentita perché “non è il mio campo. Farei danni. La musica è il mio pane”) al rapporto artistico e umano con Romina Power, passando per la scelta di dire addio alla musica: Al Bano Carrisi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha ribadito il suo ritiro dalle scene già annunciato lo scorso novembre.

“Farò il giudice a The Voice, ci sono i concerti, ma il 1° gennaio 2019 appendo il microfono a una cornice. L’ho già fatta costruire. Non lo faccio con gioia ma con l’intelligenza dettata dal rapporto con la mia salute” ha chiarito il cantante di Cellino San Marco che, come location del suo ultimo show, vorrebbe il teatro dell’Hilton di Roma in cui debuttò al Festival delle rose del 1966.

Per la gioia dei fan, dunque, Al Bano, sarà presenza fissa nel talent show di Raidue, il cui ritorno sembra atteso per il marzo 2018.

“Io e Romina? Sono cambiate solo le circonferenze”

Immancabile, poi, l’accenno al suo rapporto attuale con Romina Power, ex moglie con la quale fa coppia da un punto di vista artistico.

“Artisticamente non è cambiato nulla” - ha chiarito Al Bano - mentre di persona “sono cambiate le circonferenze. Entrambi abbiamo qualche chilo in più”.

Nei sentimenti, invece, l’artista ha ribadito che come tra lui e la madre di quattro dei suoi figli sei figli ci sia un rapporto basato sul rispetto: “Siamo come fratello e sorella. Sono circa 20 anni che non stiamo assieme ma abbiamo attraversato il brutto e il bello della vita. Adesso c’è un rispetto speciale fra noi. Nonostante l’abuso di gossip la gente ci ama ancora per l’essenza”.