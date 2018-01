Il cantante, ospite del programma di Maurizio Costanzo, non finisce di guardare il servizio dedicato alla figlia, scomparsa nel '94. Insieme al conduttore rivive quei momenti drammatici in cui non mancarono speculazioni: "Al TG1 dissero che Ylenia era nascosta in casa per farmi pubblicità. Aggiunsero dolore al dolore per la sua perdita"