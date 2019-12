Al Bano torna in tv dopo la morte di mamma Jolanda: l’intervista con Simona Ventura

Al Bano è tornato protagonista di un lungo momento televisivo a qualche giorno dalla scomparsa dell’adorata mamma Jolanda Ottino. Il cantante ha scelto il programma domenicale di Rai Due ‘Settimana Ventura’ per ripercorrere la sua vita famigliare e la sua lunga carriera, segnata dalle umili origini e dal trasferimento appena 17enne a Milano, da cui gli inviati di Simona Ventura si sono collegati per ricordare i luoghi della giovinezza dell’artista. Nessun accenno al dolore per il recente lutto: l’intervista si è svolta all’insegna della serenità, con l’unico intento di valorizzare una vita che – ha detto – “mi ha presentato situazioni inaspettate, non so per quale miracolo sono riuscito a sorpassarle”.

Al Bano: “Ho avuto due donne belle e intelligenti”

Senza nominarle, il discorso è finito sulle madri dei suoi figli Romina Power e Loredana Lecciso: “Due bellissime donne, ma anche intelligenti. Bisogna stare attenti a non innamorarsi solo della bellezza”, ha affermato Al Bano aggiungendo di lavorare sempre affinché la serenità sia sempre presente nella sua famiglia: “Essendo un uomo di pace, io vorrei sempre e solo serenità non solo intorno a te, ma nella società, in giro per il mondo. Lavoro affinché ci sia serenità attorno a me”.

Al Bano ricorda l’esperienza a ‘L’isola dei Famosi’

Nel corso dell’intervista Al Bano ha ricordato l'esperienza come naufrago dell'Isola dei Famosi nel 2005, quando dovette ritirarsi dal programma a seguito di una telefonata, in diretta, di Loredana Lecciso: "Mi è sempre piaciuto finire tutto quel progetto. I fatti della vita si presentavano come si presentavano. Ho preferito mollare nel momento più importante”, ha ricordato: “Per un mese, non ho avuto e fatto telefonate. Dovevi inventarti ciò che potevi prendere dall'Isola”. E sull’imminente arrivo del Natale che, quest'anno, sicuramente, sarà più triste per la morte dell'amatissima mamma Jolanda: “Io, da tempo, ho imparato a distribuire Natale in tutti i giorni dell'anno”, ha spiegato: “Importanza sì ma non totale”.