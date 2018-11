"Sì, Al Bano ha avuto un malore", tutta la verità ad una settimana da 'Domenica Live'

Nessun 'bidone' a Barbara d'Urso. Se domenica scorsa Albano Carrisi ha disertato la puntata di 'Domenica Live', è stato davvero per colpa di un malore e non per una scelta ponderata. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice napoletana durante l'ultima puntata di 'Pomeriggio 5'.

La d'Urso ha chiarito la situazione in occasione della diretta di ieri, quando si è fatta portavoce delle parole dell'artista: “La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo - si legge - Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante. Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a 'Domenica Live' era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournee”.

Al Bano-Gate, il cantante non si presenta a 'Domenica Live'

L' "Albano-Gate" ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori per più giorni: dopo che Barbara, infatti, aveva annunciato la mancata presenza del cantante a causa di un malore, lo staff del cantante aveva voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, scatenando tra i maligni il sospetto che l'assenza fosse voluta per ragioni più o meno maliziose (qualcuno ha anche ipotizzato che ci fosse lo zampino di Romina Power, amica di Mara Venier, competitor di Barbarella con 'Domenica In'). Niente di tutto questo.