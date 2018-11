Malore per Al Bano, non si presenta a Domenica Live

(Nel video sopra l'annuncio del malore di Al Bano a Domenica Live)

Grande apprensione per Al Bano Carrisi. Il cantante, atteso a Domenica Live, non si è presentato a causa di un malore. E' Barbara d'Urso ad annunciarlo a inizio puntata: "Al Bano è stato male. Doveva entrare proprio qui tra un'oretta, ma non abbiamo sue notizie. Stamattina non è sceso dall'aereo, dove avevamo mandato il nostro autista. Abbiamo telefonato, ha risposto un amico e ci ha detto che è stato male e che stanno aspettando i medici".

Immediato il collegamento con l'inviato. "Il nostro inviato sta andando verso Zurigo - ha spiegato la conduttrice - dove Al Bano ieri sera, dopo il concerto, si è sentito male". Vicino al cantante l'ex moglie Romina Power, con cui si è esibito ieri sera a "La notte italiana", e la figlia Jasmine, ma per ora nessuna notizia sulle sue condizioni.

"Speriamo non sia nulla di grave - ha commentato Barbara d'Urso - Siamo molto preoccupati. La mia redazione ha sentito Al Bano fino a ieri sera prima del concerto, siamo stati tutti qui fino all'1 di notte a lavorare. Lui è un grande professionista, doveva essere qui e per non esserci deve essere qualcosa di forte".