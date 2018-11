Albano bidona la d'Urso, c'è lo zampino di Romina? Il clamoroso retroscena

Continua il giallo sull' "Albano- Gate", ovvero la mancata presenza di Albano Carrisi durante l'ultima puntata di 'Domenica Live'. Il cantante avrebbe dovuto sedere tra gli ospiti di Barbara d'Urso, ma avrebbe dato forfait all'ultimo per ragioni non ancora chiarite. Ed oggi spunterebbe lo zampino di Romina Power.

Ad avanzare l'ipotesi è Libero. "Sabato sera - si legge - Al Bano si è esibito con Romina in un concerto a Zurigo, la famiglia ha confermato che sta bene e lunedì sarà regolarmente in volo per la Cina dov'è impegnato in un tour. La tesi del malore, dunque, regge poco. E c'è chi sostiene che Romina, grande amica della Venier, possa aver consigliato all'ex marito di risparmiare le energie e fare, più o meno direttamente, un favore proprio alla concorrenza di Domenica In...". Nelle scorse settimane, infatti, sia Al Bano che Romina sono stati ospiti della Venier a 'Domenica In', trasmissioni concorrente di 'Domenica Live'.

Barbara d'Urso, dal canto suo, è apparsa piuttosto indispettita dal comportamente dell'artista pugliese. Se, infatti, in un primo momento ha giustificato la sua assenza come conseguenza di un malore improvviso, successivamente si è mostrata un po' stizzita del 'bidone'.