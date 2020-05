Alba Parietti contro Caterina Collovati: “Ho avuto il Covid, ma niente alla caccia all’untore”

“Non la denuncio perché pesano le parole di chi stimi, non di qualcuno che non stimi”: a parlare è Alba Parietti, furiosa nei confronti di Caterina Collovati che, su Instagram, l’ha accusata di non aver avvisato dei sintomi, poi accertati come riconducibili al coronavirus, lei e quanti erano stati a suo contatto durante la trasmissione ‘Live Non è la D’Urso’ dell’8 marzo.

Alba Parietti ha portato la sua esperienza di contagiata e poi guarita dal Covid nel programma Cartabianca, spiegando di aver avuto la prima febbre il 9 marzo. “Ha compiuto un'azione molto grave, visto che esisteva l'obbligo di segnalare i casi e di mettere in allerta i contatti avuti”, l’accusa di Caterina Collovati all’indomani della trasmissione di Rai Tre, a cui l’attrice e opinionista ha replicato duramente in un’intervista al Corriere della Sera.

Alba Parietti contro Caterina Collovati: “Ha detto una cosa di una bruttezza stratosferica”

“Non potevo avvisare nessuno perché ho saputo di aver avuto il Coronavirus solo due settimane fa”, ha spiegato Alba Parietti nel dialogo con Candida Morvillo: “I sintomi erano stati irrisori: un po’ di tosse e 37,6 di febbre che con la Tachipirina è diventato 36,9 in mezz’ora. Era il 9 marzo: c’era gente che soffocava, si sentivano ambulanze ogni minuto, certo nessuno faceva il tampone a me. Nei giorni seguenti, mi vergognavo anche a richiamare il medico per chiederglielo”.

“Ai tempi, neanche si parlava di asintomatici né di quarantena per chi avesse sintomi, che comunque mi erano passati subito. Potevo mai spargere un allarme chiamando tutti quelli che avevo incontrato? (…) Il mio era solo un sospetto per il quale mio figlio mi dava della paranoica”, ha aggiunto l’opinionista che ha reso la sua esperienza in tv dopo aver fatto i test che le hanno confermato la presenza di anticorpi. “Caterina ha detto una cosa di una bruttezza stratosferica”, il suo commento in merito alle accuse mosse da Collovati: “Se fosse in buona fede, non mi additerebbe come un’untrice. Non la denuncio solo perché pesano le parole di chi stimi non di qualcuno che non stimi (…) Puntare il dito contro qualcuno può avere conseguenze devastanti”.