Alba Parietti, il retroscena sulla De Filippi: "Non mi ha mai portato a lavorare con lei"

Famosa per non avere peli sulla lingua, Alba Parietti non usa mezzi termini neanche quando si tratta di una big come Maria De Filippi. Grande stima nei suoi confronti e un solo rammarico, quello di non aver mai lavorato con lei.

"E' molto brava e credo che anche lei mi stimi - ha spiegato a Leggo - Quando ho partecipato a Ballando mi hanno riportato spesso i suoi complimenti. Tuttavia mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia mai portato a lavorare con lei". In effetti sono state pochissime le volte in cui la Parietti si è vista in un programma di Queen Mary.

"Chissà cosa c'è che di me non le va. Forse per un problema di ingombro - ha ipotizzato Alba - Eppure abbiamo due personalità dominanti. Lei in modo passivo, io in senso attivo. Non sarebbe male vederci insieme". Intanto i progetti non mancano e presto Alba Parietti tornerà in tv: "Da settembre, come ripartono i programmi d'autunno. A meno che qualcuno non s'inventi un'altra epurazione. A riguardo, mi sembra di aver già dato. Ho dei progetti per un mio programma. Mi rivedrete presto, state certi". Il pubblico è avvisato.