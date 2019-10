"Ridicola", "Invasata, sei irrecuperabile": tra Alba Parietti e Francesca De Andrè volano stracci a 'Live'

(Nel video sopra lo scontro tra Alba Parietti e Francesca De Andrè)

Alba Parietti contro tutti, ma soprattutto contro Francesca De Andrè, che ieri sera a 'Live - Non è la d'Urso' si è scagliata contro l'ex compagna del padre, Cristiano De Andrè. I toni si fanno subiti accesi: "Ti ho sempre stimato come donna, invece c'è tanta ipocrisia nella tua persona - ha tuonato la nipote del Faber - Mi hai difesa, quando poi hai fatto pace con mio padre ti sei rimangiata tutto e te la sei presa anche con Barbara (d'Urso, ndr) dicendo che ci si stava accanendo contro questo 'povero uomo'. So anche che non hai gradito la mia presenza a delle cene familiari".

Si fa riferimento a una lettera di qualche anno fa, in cui Alba Parietti prendeva le difese di Francesca. Parole di cui non si pente ma oggi, assicura, "Cristiano sta facendo dei grandi passi in avanti". "Tuo padre sicuramente ha fatto degli errori - continua - ma non voglio parlare di questo perché sono affari vostri. Non mi sono mai rimangiata nulla, ma i rapporti umani non cambiano. Per me tuo padre è come un fratello e qualsiasi cosa faccia lo sarà sempre".

"Ha fatto soffrire tutte le sue donne e tutti i suoi figli - risponde con ferocia Francesca - è giusto che paghi". Poi iniziano a volare parole grosse. "Sei ridicola, una banderuola" incalza la De Andrè e Alba risponde, provando a mantenere la calma: "Francesca bisogna che tu torni in te, mi fai tenerezza. Stai facendo una bruttissima figura. Tua sorella Alice ha fatto di tutto per rimettere insieme questa famiglia e so bene quanto a loro dispiaccia questa situazione. Gli errori del passato non si recuperano, ma di padre ne hai uno solo. Tu stai sbagliando più di tuo padre perché stai sputtanando tutto. Tu pur di avere un minuto di scena butti merda su tutto". "Sei una donna disturbata" si fa sotto ancora la De Andrè, l'ultima è di Alba: "Sei irrecuperabile. Sembri un'invasata, riposseduta. Riprenditi perché hai ancora una famiglia".