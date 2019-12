Alba Parietti telefona in diretta a ‘Vieni da me’: è scontro con Giampiero Mughini

La presenza di Giampiero Mughini nel programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ è stata segnata dall’inatteso scontro a distanza con Alba Parietti, intervenuta telefonicamente nel bel mezzo della diretta per replicare alle affermazioni del giornalista.

La chiamata è arrivata dopo che lo scrittore, rispondendo alle cosiddette ‘domande al buio’ di Caterina Balivo, a proposito di Parietti che lo aveva definito un “maschilista” ha affermato: “Sa che io non ho una grande considerazione di lei come pensatrice moderna. Si ritiene tale ma mi permetto di dubitare che lo sia. Se metti nella bilancia le due cose, da una parte ci sono una trentina di libri, il fatto che ho scritto su tutti i giornali italiani e dall’altra una bella donna che chiacchiera”.

Ma ad aver causato la reazione di Alba Parietti è stata una sua affermazione sulla Seconda guerra mondiale, argomento su cui – secondo Mughini – l’opinionista non sarebbe ferrata: “Certe volte avvia delle discussioni, tipo sulla Seconda guerra mondiale, che fossi in lei lascerei perdere”, ha affermato lo scrittore, destinatario della dura replica telefonica giunta in diretta.

Alba Parietti contro Mughini: la telefonata a ‘Vieni da me’

“Ciao Caterina, saluto Giampiero e tutti i telespettatori. Faccio molta fatica a mantenere la calma ma vorrei chiedere a Mughini: in quale veste ha partecipato alla Seconda guerra mondiale?”, ha esordito Alba Parietti collegata telefonicamente con lo studio di Rai Uno: “Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita”, ha affermato riferendosi alla sua storia famigliare: “Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste? Mio padre partigiano, antifascista, la Resistenza l'ha fatta non solo combattendo a rischio della propria vita. L'ha fatto anche da bambino non indossando la divisa da Balilla e prendendo botte. Mughini dice che la resistenza non sarebbe servita a niente senza gli americani”.

“Un comizietto da quattro soldi…”, è stato allora il commento conclusivo di Mughini che ha chiuso così la discussione.