Cuccarini "sovranista", la frecciata di Alba Parietti: "Non sapevo che Lorella si occupasse di politica"

A favore di provvedimenti seri sull'immigrazione, delusa dalle politiche europee, ma soprattutto "sovranista". Così Lorella Cuccarini si è descritta pochi giorni fa in un'intervista a Oggi, sollevando un polverone mediatico non indifferente.

Non poteva restare in silenzio la sua "nemica amatissima" Heather Parisi, che si è precipitata a rispondere su Twitter, ma a commentare le dichiarazioni dell'attrice arriva anche Alba Parietti. "Ha detto che questo Governo ha fatto più cose di sinistra degli altri governi? Non sapevo che Lorella si occupasse di polica - ha punzecchiato la nuova opinionista dell'Isola - Interessante questo suo spunto sociologico e politico. Quindi dopo Gramsci e Berlinguer c'è Salvini. E' veramente una teoria molto molto interessante che mi fa capire quanto sia attenta alla politica e alla storia... Mi sembra evidente che il pensiero di Lorella sia ben allineato con Salvini".

Sempre in prima fila Alba Parietti per dire la sua, e non è difficile immaginare che all'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 da giovedì 24 gennaio, ne vedremo delle belle: "Sono pronta. Sarò con Alda D'Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. Si prepara un'edizione pazzesca, Brosio è scatenato, credo sarà quello che ci regalerà più sorprese, ha l'ormone e il testosterone a mille, non sa se riuscirà a tenerlo a bada nonostante la fede. Pare che ce ne siano diversi scatenati, c'è una bella mandria di tori, tutti scatenati. E anche molte donne pazzesche".