Alba Parietti: "A 'Macao' Boncompagni non mi volle più. Pippo Baudo me ne fece di tutti i colori"

La carriera ricca di numerose e diverse esperienze televisive, ma anche la famiglia, la vita privata, gli amori: Alba Parietti ha raccontato tanto di sé nel programma televisivo ‘La mia passione’ in onda domenica 29 dicembre su Rai3, soffermandosi anche a chiarire alcune vicende del passato segnate dai rapporti non proprio sereni con grandi protagonisti della tv come Gianni Boncompagni e Pippo Baudo.

Insieme a Marco Marra, l’opinionista ed ex conduttrice ha ripercorso l’esperienza indimenticabile che fu il programma ‘Macao’ in onda su Rai 2 nel 1997 per due stagioni, per la regia di Gianni Boncompagni che ne era anche autore. Alba Parietti ha tenuto a spiegare come fu a causa dei rapporti incrinati con Boncompagni che quell’esperienza non proseguì: “La verità su Macao non è proprio come la raccontano. Avevo salvato il programma, prendendo questa patata bollente. Era stato non un successo, di più. E leggo sui giornali che ‘forse la Parietti non sarà riconfermata l'anno prossimo’… Gianni Boncompagni non mi voleva più e si vedeva”.

Quando il cinema la cercò per girare 'Il macellaio' la situazione precipitò definitivamente: “Mi dicevano che dovevo essere da loro nel periodo in cui dovevo girare. Dissi: ‘sapete cosa c’è? Faccio Il macellaio e poi vengo. Me lo state facendo apposta solo per boicottarmi’. Cominciò un clima di tensione”. “Gli sono grata per avermi dato una delle cose più belle della mia vita, ma quando Gianni si rompeva di fare le cose si vedeva, l'aria diventava irrespirabile. Me ne faceva di tutti i colori”, ha aggiunto ancora Parietti ricordando come una volta in corridoio lo sentì affermare “Il programma va male perché mi avete obbligato a riprendere la Parietti”. “A quel punto gli dissi: ‘Gianni, il programma te lo puoi fare da solo’. E lui lo lasciò morire”, ha dichiarato.

"Non ho rinunciato a fare la seconda edizione di Macao. Avevo letto dai giornali che forse non l'avrei fatto, quindi…"





Alba Parietti: “Pippo Baudo me ne faceva di tutti i colori”

Anche con Pippo Baudo Alba Parietti ha ricordato momenti di tensione che segnarono il loro rapporto professionale. I due furono protagonisti del Festival di Sanremo del 1992: “Era un periodo in cui credevo che tutto si stesse sgonfiando. Tornai a casa e arrivò telefonata di Aragozzini e Baudo che mi chiesero di fare il Festival. Fu il mio Sanremo, un successo incredibile”, ha raccontato la ex conduttrice che un anno dopo venne chiamata al timone del Dopofestival, ma in un’atmosfera ben diversa dalla precedente: “Pippo l’anno dopo non mi voleva… Voleva Lorella (Cuccarini, ndr) e non me, non mi fece mettere piede sul palco. Al Dopofestival me ne fece di tutti i colori. Le nostre liti diventarono talmente divertenti che la gente la sera veniva a vedere i maltrattamenti di Baudo, facevano il 70% di share”.