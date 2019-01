'55 passi verso il sole': Al Bano e Romina tornano (insieme) in tv

Al Bano e Romina stanno per tornare in tv, insieme, in prima serata, in un programma in onda su Mediaset. Come Tv Blog anticipa, il titolo delle due serate speciali, che andranno in onda prossimamente, sarà '55 passi verso il sole'.

55 passi verso il sole, Al Bano e Romina su Canale 5

'Cinquantacinque' come gli anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. 'Sole' come il grande successo di Al Bano 'Nel Sole'. Le due puntate speciali saranno registrate nei prossimi giorni e andranno in onda - sempre secondo quanto anticipa Tv Blog - o il 23 e il 30 gennaio o il 24 e il 31 gennaio (o di mercoledì o di giovedì insomma).

Si tratterà di uno show musicale, ovviamente, i cui i due cantanti duetteranno insieme a grandi artisti del panorama italiano, di ieri e di oggi. Ci dovrebbero essere i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, Toto Cotugno, Pupo, Alex Britti, J-Ax. Ma anche Pippo Baudo, Michele Placido, Lino Banfi e, a quanto pare, Beppe Fiorello.

Non resta, dunque, che attendere dettagli più chiari sulle due puntate speciali di Mediaset che vedranno protagonisti Al Bano e Romina, per la gioia dei fan.