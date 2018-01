Alberto Angela delle "Meraviglie", sfiora i 6 milioni di telespettatori

Non c'è due senza tre, e la terza è ancora meglio per Alberto Angela. Il suo "Meraviglie", programma in onda su Rai 1 che porta alla scoperta dei siti Unesco italiani, sta facendo il pieno di ascolti. 5 milioni e 824 mila telespettatori, come fa sapere il sito Davide Maggio insieme ai dati Auditel, lo hanno seguito ieri sera, il record dal suo esordio, tre settimane fa.

Pisa, Matera e le Dolomiti, queste le perle sfoggiate ieri sera da Angela, aiutato da Sergio Castellitto nel raccontare la Città dei Sassi. Un successo straordinario che ha stracciato la concorrenza. Davanti a certi numeri, infatti, sembrano irrisori i risultati delle altre reti. Poco più di 2 milioni e mezzo per "Il Segreto", su Canale 5, e oltre 2 milioni anche la prima puntata di "90 Special", il nuovo programma di Nicola Savino in onda su Italia 1, che per il debutto ha sfoggiato ospiti del calibro di Fiorello e Jovanotti. Bene, ma non basta davanti al fenomeno Alberto Angela.

Fra i segreti di tanto successo, come per i precedenti eventi di Alberto Angela su Rai 1, la tecnologia 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali e minifiction, a confezionare uno dei migliori prodotti Rai.

Gli ascolti di mercoledì 17 gennaio

Rai 1, 5.824.000 spettatori (share 23.8%) per "Le Meraviglie - La Penisola dei Tesori";

Rai 2, 2.228.000 spettatori (share 8.4%) per "Tutte lo vogliono";

Rai 3, 2.172.000 spettatori (share 9.6%) per "Chi l'ha visto?";

Canale 5, 2.883.000 spettatori (share 12%) per "Il Segreto";

Italia 1, 2.286.000 spettatori (share 11.8%) per "90 Special";

Rete 4, 1.176.000 spettatori (share 4.6%) per "Tokarev";

La7, 357.000 spettatori (share 1.4%) per "The Village"