Alberto Angela torna in prima serata Rai 1: al via "Ulisse"

Dopo una pausa - strameritata, considerando gli ascolti record incassati a gennaio con "Meraviglie" - Alberto Angela torna in prima serata Rai 1 con le nuove puntate di "Ulisse. Il piacere della scoperta". Si inizia sabato 7 aprile, ma un assaggio si può gustare giovedì 5 aprile, alle 23:15 su Rai 1, nell'anteprima "Aspettando Ulisse".

Un inedito dietro le quinte in cui Alberto Angela rivela ai telespettatori le varie fasi di realizzazione di una puntata: il lavoro della redazione e degli autori, le riprese esterne con i mezzi tecnici della Rai, le ricostruzioni storiche con attori in costume, le ricostruzioni grafiche e il montaggio finale.

Gli argomenti della nuova serie saranno presentati direttamente dai set delle singole puntate: dal Duomo di Milano verranno raccontate le vicende dei Promessi Sposi manzoniani e dell'Italia del 600; dallo Studio Rai di Torino si spiegherà quali sono i limiti del nostro corpo attraverso spiegazioni scientifiche e storie di uomini e donne speciali; dal Globe Theatre di Roma partirà il racconto della vicenda della regina Elisabetta I di Inghilterra con attori in costume shakespeariano; da Taranto, a bordo del Sottomarino Todaro della Marina Militare, si scopriranno le difficoltà e le sorprese degli abissi marini. E infine, le immagini inedite di Alberto Angela impegnato nelle riprese di due puntate dedicate alla Roma sotterranea, direttamente da siti archeologici ancora in fase di scavo quali le Terme di Traiano nel parco di Colle Oppio con un meraviglioso mosaico, l'Insula dell'Ara Coeli, un mondo sotterraneo sotto il calpestio di Piazza Venezia, e ancora laghi e basiliche sotterranee e altri spettacolari ritrovamenti accaduti a Roma durante le fasi di scavo per la nuova linea metropolitana.