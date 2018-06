Maria De Filippi trema, la Rai schiera Alberto Angela per la sfida del sabato sera

L'egemonia del sabato sera non è più così scontata per Maria De Filippi. Sul finale di stagione la regina di Mediaset - in onda su Canale 5 con Amici - ha dovuto fare i conti con Milly Carlucci e il suo Ballando dei record, ma anche la prossima non sarà da meno.

Già a partire da settembre la Rai schiera l'artiglieria pesante per arginare Queen Mary. A tentare l'impresa contro "Tu si que vales" Alberto Angela, come ha svelato il direttore della rete ammiraglia Angelo Teodoli in un'intervista a Il Giornale: "Cinque serate, dal 22 settembre: la prima è 'Una notte a Pompei', poi quattro puntate di Ulisse, dalla Cappella Sistina al Colosseo e Cleopatra. Dunque, al sabato sera si assisterà a un inedito confronto tra divulgazione scientifica e show ultra pop".

Non è difficile immaginare come Angela, che già a gennaio con "Meraviglie" aveva registrato ascolti record, darà del filo da torcere a Maria, ma la sfida sarà certamente senza esclusione di colpi.