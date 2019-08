Alberto Matano difende Lorella Cuccarini: "Mi dispiace, è una grande professionista”

A partire dal 9 settembre Alberto Matano entrerà ogni pomeriggio nelle case degli italiani attraverso la porta dell’ormai storico programma di Rai Uno ‘La vita in diretta’. Un’esperienza nuova e importante per il giornalista calabrese, popolare mezzobusto del Tg1 che domenica scorsa ha salutato il pubblico annunciando la sua prossima assenza proprio in virtù della conduzione del contenitore d’informazione quotidiana. Accanto a lui in questa nuova avventura televisiva ci sarà Lorella Cuccarini, collega alla quale ha rivolto parole di grande stima e rispetto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Alberto Matano: “Mi dispiace che Lorella debba subire certe critiche”

Il colloquio tra Alberto Matano e il giornalista del settimanale Chi Alessio Poeta è stata l’occasione per trattare l’argomento ‘politica in Rai’. “Se dicessi che la politica è fuori dalla Rai non direi la verità, ma non potrei mai sostenere che per far carriera nella tv di Stato serva il supporto politico”, ha affermato il giornalista che, interpellato sul “sovranismo” e sulle affermazioni di Lorella Cuccarini reduce dagli ascolti deludenti del suo programma ‘Grand Tour’, ha tenuto a rimarcare la professionalità della collega e a difenderla dai giudizi negativi.

“Mi dispiace che Lorella debba subire certe critiche e non credo che aver espresso opinioni personali possa valere una patente piuttosto che un’altra”, ha dichiarato Matano: “L’ho conosciuta quest’anno e posso confermarle che è davvero una bella persona e una grande professionista. Tra noi si è creato subito un bel feeling, siamo d’accordo su tutto e mi piacerebbe che venisse giudicato solo il nostro lavoro”.

Manca solo qualche giorno al debutto della nuova coppia televisiva: al pubblico ‘sovrano’ il compito di valutare il loro lavoro in un programma tra i più amati e seguiti della storia della Rai.