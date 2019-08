Alberto Matano, annuncio a sorpresa al Tg1: “Per un po’ non condurrò più il telegiornale”

“Stasera ci salutiamo, per un po’ di tempo non farò il telegiornale ma ci vediamo presto qui su Rai Uno”: con queste parole Alberto Matano, giornalista tra i volti più popolari del Tg1, ha salutato il pubblico al termine dell’edizione delle 20 di domenica 25 agosto. Non un addio, ma un arrivederci quello del conduttore che lascia il suo posto per dedicarsi alla nuova avventura professionale del programma ‘La vita in diretta’ accanto a Lorella Cuccarini.

Alberto Matano lascia il Tg1: il saluto al pubblico e il grazie ai suoi colleghi

Tra qualche giorno Alberto Matano inizierà una nuova avventura televisiva entrando quotidianamente nelle case degli italiani con ‘La vita in diretta’, storico programma pomeridiano di Rai Uno che lo vedrà padrone di casa con Lorella Cuccarini al posto di Tiberio Timperi e Francesca Filadini.

“Il tg di stasera lo dedico a loro, alla squadra dello studio, i tecnici, la regia, il montaggio, la sala trucco, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questo piccolo miracolo che è il telegiornale. Arrivederci amici”, aveva scritto qualche giorno fa Matano a corredo di una foto che lo vedeva in compagnia della squadra che ogni giorno contribuisce in maniera determinante alla riuscita del tg del primo canale. E tanti, tantissimi sono stati i messaggi di in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale giunti da parte dei fan e degli amici di sempre, come Mara Venier e Rocio Morales, tutti unanimi nell’esaltare la sua impeccabile professionalità che anche nel nuovo programma saprà essere ben dimostrata.