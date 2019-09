“Era la mia migliore amica, un dolore che mi porto dentro”: Alberto Matano ricorda Ida Colucci

Per Alberto Matano la nuova avventura professionale come conduttore de ‘La vita in diretta’ accanto a Lorella Cuccarini si è aperta con un dolore privatissimo che tutt’ora segna la quotidianità del giornalista.

In un’intervista al settimanale Diva e Donna l’ex volto del Tg1 ha confidato la sofferenza provata per la morte della sua collega Ida Colucci, ex direttrice del Tg2 che per lui era prima di tutto la sua migliore amica. La scomparsa della giornalista avvenuta lo scorso 19 agosto ha compromesso in maniera determinante l’entusiasmo del suo esordio televisivo nel programma pomeridiano, reso comunque piacevole dalla calda accoglienza che lo staff gli ha riservato appena arrivato in studio.

Alberto Matano ricorda la morte di Ida Colucci, la sua migliore amica

“C’è questo dolore che mi porto dentro da un mese…La morte della mia migliore amica Ida Colucci, l’ex direttrice del TG2”, ha confidato Alberto Matano al settimanale: “Non volevo feste, però mi hanno fatto trovare la torta in studio…Sono stati carini…”. La giornalista, nata a Roma il 22 agosto del 1960, era malata da tempo e si è spenta a pochi giorni dal suo 59esimo compleanno. La sua carriera era iniziata all'agenzia di stampa Asca, per poi approdare nel 1991 in Rai, dove aveva ricoperto ruoli importanti, arrivando a diventare direttrice del Tg2 fino all'ottobre 2018, quando venne sostituita da Gennaro Sangiuliano.

Alberto Matano su Barbara d’Urso: “E’ una professionista”

L’intervista rilasciata a Diva e Donna è stata anche l’occasione per esprimere un giudizio di stima nei confronti di Barbara d’Urso, conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ su Canale 5 con cui si scontra ogni giorno il programma ‘La Vita in diretta’. “Lei è una grande professionista (…) Si è inventata un genere televisivo che in Italia non esisteva”, ha dichiarato Matano: “Sono due prodotti diversi il nostro e il suo (…) il pubblico può scegliere”. Al momento la sfida tra i due programmi più seguiti del pomeriggio televisivo è vinta da Pomeriggio 5 che al debutto ha ottenuto 1.485.000 telespettatori e il 16,4% di share nella prima parte e 1.581.000 e il 15,7% nella seconda contro La Vita in Diretta, ferma a 1.381.000 con 14,4% di share. La stagione, però, è appena iniziata.