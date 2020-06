Alberto Sordi, l’omaggio di Mediaset per il centenario della nascita: i film in programma

Il 15 giugno 2020 ricorre il centesimo anno della nascita di Alberto Sordi, anniversario che diventa il pretesto per celebrare uno tra i più grandi attori italiani che con i 138 film di cui è stato interprete o regista è stato tra i protagonisti più intensi della commedia italiana. A lui Mediaset rende omaggio con una programmazione dedicata dal 13 al 20 giugno: Canale 5, Retequattro e Cine34 racconteranno il Sordi pubblico e quello privato, per un ritratto a tutto tondo del più autentico ‘romano de Roma’ di sempre.

I film con Alberto Sordi su Canale 5

Canale 5 narra Alberto Sordi con uno Speciale TG5, previsto in seconda serata, sabato 13 giugno. L’approfondimento di Clemente J. Mimun, dal titolo "Magnifico Testimone" affidato ad Anna Praderio, ripercorre la lunga carriera dell’Albertone nazionale attraverso le sue stesse parole, in due interviste del 1995 e del 1999. Il percorso prosegue con le testimonianze dei colleghi Carlo Verdone, Enrico Montesano e Gigi Proietti e si conclude con le parole della storica publicist di Alberto Sordi, Paola Comin. Dalle ore 14.00, domenica 14, coronano il ricordo della rete diretta da Giancarlo Scheri, i super classici "In viaggio con papà" e "Io so che tu sai che io so".

I film con Alberto Sordi su Rete4 e Cine 34

Rete4 propone lunedì 15 giugno, in day-time, il lungometraggio "Polvere di stelle". Cine34, invece, dedica sei serate ad Alberto Sordi, dal 15 al 20 giugno. La rassegna Sordi 100, per un totale di 18 pellicole, va in onda in access, prime-time e seconda serata. Di seguito tutta la programmazione:

Lunedì 15: Il prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue (1969, di Luciano Salce); Il vigile (1960, di Luigi Zampa, con Vittorio De Sica, Sylva Koscina, Marisa Merlini); Tutti dentro (1984, con Joe Pesci e Dalila Di Lazzaro);

Martedì 16: Lo scapolo (1955, di Antonio Pietrangeli, con Nino Manfredi); Sono un fenomeno paranormale (1985, di Sergio Corbucci, con E. Brigliadori); Quelle strane occasioni (1976, di Comencini, Loy, Magni, con P. Villaggio e S. Sandrelli);

Mercoledì 17: Il comune senso del pudore (1976, di e con Alberto Sordi; con Cochi Ponzoni, Giò Stajano, Florinda Bolkan, Claudia Cardinale, Philippe Noiret, Ugo Gregoretti); Finché c’è guerra c'è speranza (1974, di e con Alberto Sordi e Marcella Di Folco); Allegro squadrone(1954, di Paolo Moffa, con V. De Sica, D. Gélin, Paolo Stoppa);

Govedì 18: Io so che tu sai che io so (1982, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti); Polvere di stelle, in versione restaurata (1973, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti); Buonanotte... avvocato! (1955, di Giorgio Bianchi, con G. Masina e V. Caprioli);

Venerdì 19: Il medico e lo stregone (1957, di Mario Monicelli, con V. De Sica, M. Mastroianni, M. Merlini); Il presidente del Borgorosso Football Club (1970, di Luigi Filippo D’Amico); Dove vai in vacanza? (1978, di Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi);

Sabato 20: Il Conte Max (1957, di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica e Alberto Sordi); In viaggio con papà (1982, di e con Alberto Sordi e Carlo Verdone) Nestore, l'ultima corsa (1994, di e con Alberto Sordi).