'100 auguri Alberto', su La7 l'imperdibile serata evento nel centenario dalla nascita di Sordi

Nel centenario della sua nascita, giovedì 11 giugno in prime time La7 celebra Alberto Sordi con una serata evento dal titolo '100 Auguri Alberto'.

Il docufilm "Siamo tutti Alberto Sordi?"

Un appuntamento speciale introdotto da Andrea Purgatori che presenterà – in prima tv in chiaro - il docufilm di Fabrizio Corallo “Siamo tutti Alberto Sordi?”.

In Siamo tutti Alberto Sordi? - scritto con Giovanni Piscaglia e prodotto da Dean Film e Surf Film, in collaborazione con La7, Istituto Luce Cinecittà e Sky Arte - vengono ricordate e rivissute le doti dell’indimenticabile Albertone, interprete memorabile delle vicende umane degli italiani del secolo scorso. Un documento eccezionale in cui viene rivisitata la vita del poliedrico artista, dalla sua formazione fino a una carriera lunga più di sessant'anni, tra interviste, spezzoni di film, ricordi, testimonianze esclusive.

Tra scene cult di alcuni tra i più significativi film della sua storia e immagini di repertorio, il ricordo e le interviste, gli aneddoti e le riflessioni di colleghi e amici: da Carlo Verdone a Giovanna Ralli, da Pierfrancesco Favino a Riccardo Rossi, da Vincenzo Mollica a Renzo Arbore, da Walter Veltroni a Enrico Vanzina, Marco Risi e tanti altri.

Poi "Il medico della mutua"

La serata prosegue poi con uno dei capolavori di Sordi che hanno fatto la storia del nostro cinema: Il medico della mutua, film diretto da Luigi Zampa, in cui Sordi viene affiancato da un’altra grande interprete, Bice Valori.