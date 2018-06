Alda D'Eusanio, bomba contro la Rai: "Hanno fatto di me carne di porco"

Nuovo appuntamento con "Belve" sul NOVE di Discovery Italia: venerdì 22 giugno alle 22:45 Francesca Fagnani intervista la sua seconda super ospite, Alda D'Eusanio, che racconta il suo rapporto professionale con la Rai senza risparmiare qualche polemica.

“Lei in Rai un po' ne ha combinate eh!”, scherza la giornalista. “No, non è che ho combinato, semplicemente se c'era da mandare a fancu*o un direttore, ce lo mandavo. Per cui hanno fatto di me carne di porco – spiega l'ex conduttrice - Serviva il posto tuo che andava bene per un altro conduttore? Me l'hanno tolto!".

"Cacciata per quello che dissi su un disabile grave"

La giornalista ripercorre un episodio celebre: “Però, ecco, in Rai l'ultima volta si sono particolarmente arrabbiati, in questo caso mi sento di dire anche a ragione, perché in un collegamento nella trasmissione 'La Vita in diretta' (Rai1) con un disabile grave e la sua famiglia lei, mentre lui ascoltava, ha detto: 'Per me quella, con quello sguardo vuoto, quella non è vita'. Ha mai chiesto scusa non alla Rai, ma a quella famiglia, a quel ragazzo?”, chiede Fagnani. "A quella famiglia ho chiesto scusa, ho mandato una lettera - precisa D'Eusanio e spiega come andò - Si collegano con questa famiglia, io ero ospite perché ero uscita da un coma, e c'era questo ragazzo in sedia a rotelle che stava con la testa giù, la mamma da dietro gli acchiappava la testa e gliela tirava su e parlava e il ragazzo rimetteva la testa giù e la mamma gliela ritirava su. Io ho detto: 'Faccio un appello pubblico alla mia mamma: mamma, se mi dovesse accadere quello che è accaduto a quel ragazzo - perché la mamma raccontava che questo ragazzo era uscito dal coma dopo 10 anni e lei aveva fatto di tutto con il suo amore per non lasciarlo andare - Io ho detto: 'Mamma, ti prego, se a me dovesse capitare la stessa cosa che è accaduta a quel ragazzo, tu lasciami andare'”.

La reazione della Rai fu durissima, racconta D'Eusanio: “La Tarantola, presidentessa della Rai, ha dato l'ordine a tutti i capi struttura e direttori di rete di non invitarmi mai più! Dimmi, cosa c'è di sbagliato visto che anche tu prima hai detto che condividevi, dimmelo Francesca, sto facendo la belva...".