Alda D'Eusanio, stoccata alla Rai: "Non ti fanno dire quello che pensi"

La Rai è un capitolo chiuso per Alda D'Eusanio, ormai da anni alla concorrenza. Ospite fissa a "La Repubblica delle donne", la nuova opioninista dell'Isola dei Famosi nella puntata di mercoledì è stata protagonista di un'intervista senza esclusione di colpi con Piero Chiambretti. E il colpo più duro è stato quello sferrato proprio alla Rai.

"Meglio la vostra Isola dei Famosi o quella della Rai?" ha chiesto il conduttore, riferendosi allo scarno parterre di artisti rimasti alla tv pubblica. "Molto meglio la nostra - ha risposto senza pensarci la D'Eusanio - La possibilità di dire che pensi la Rai te la toglie, non puoi dire nulla alla Rai, non puoi mai dire niente che sia contro qualcuno. Invece da te posso dire anche c***. So che poi tu mi richiami, ma alla Rai non lo posso proprio dire".

E l'esempio più calzante lo trova con la Littizzetto, a cui è permesso dire parolacce: "Se le dico io alla Rai mi linciano, se le dice lei la pagano. Questa è la cosa che non mi piace". A difendere Lucianina, però, Alba Parietti in collegamento, che definisce la spalla di Fazio "una donna libera". "Ma la pagano per la libertà - ha fatto notare Alda D'Eusanio - a me invece me menano per la libertà. Questa è una bella differenza".