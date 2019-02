Alda D'Eusanio rifatta? Velenoso botta e risposta con Urtis in diretta tv

(Nel video sopra il botta e risposta tra Alda D'Eusanio e Giacomo Urtis)

Cane e gatto. Alda d'Eusanio e Giacomo Urtis continuano a punzecchiarsi in ogni programma in cui sono ospiti. Dopo la discussione di qualche sera fa da Chiambretti, secondo round questa mattina a "Mattino Cinque", dove hanno ricominciato a battibeccare sulla chirurgia estetica.

Il chirurgo dei vip si è da poco sottoposto al suo ventesimo intervento, un lifting al viso, condannato dall'opinionista dell'Isola. Urtis, però, oltre a difendersi insinua: "Alda non so quanti anni hai, ma non hai neanche una ruga. Mi sembra strano che non hai fatto niente e che sei contro la chirurgia estetica come dici. I telespettatori non sono stupidi, se ti vedono senza rughe, senza un segno, lo capiscono che hai fatto un lifting pure te".

"Ne ho 68 di anni - ha risposto Alda - Ho fatto un intervento, ho ridotto il seno. Tu a 42 anni ne hai fatti venti. Vai dal neuropsichiatra, non hai bisogno della chirurgia estetica". "Dal seno si è tirata la faccia" ha continuato a insinuare Urtis e la padrona di casa, Federica Panicucci, è stata costretta a intervenire in difesa dei chirurghi estetici mentre la D'Eusanio, in collegamento, continuava a definire "Macellai".