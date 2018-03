"Altro che angelica, è fredda e spietata": il big massacra Milly Carlucci

Colpo bassissimo per Milly Carlucci. A sferrarlo Aldo Grasso, famoso le sue frecciatine al vetriolo, anche se stavolta forse ha un po' esagerato. Il critico televisivo si è scagliato senza remore sulla conduttrice che sabato scorso è tornata su Rai 1 con il suo Ballando con le stelle.

"Di Ballando colpisce la figura di Milly Carlucci, che non è così sorridente e angelica come vuol far sembrare - ha spiegato in un video sul Corriere - E' una macchina da guerra, fredda, spietata, il contraltare di Maria De Filippi. Fate caso alle persone che sceglie come protagonisti: basti guardare la giuria, le polemiche scaturite. Il programma non è tanto basato sulle esibizioni ma sulle polemiche che i ballerini suscitano con la giuria. E' un programma di itnrattenimento con seguito di polemiche. Milly sa fare i suoi calcoli".

E a proposito della giuria, mentre le critiche di Grasso non attecchiscono con la Carlucci - almeno per ora - a intervenire è la più peperina tra i giurati, Selvaggia Lucarelli. "Ma quando Grasso dice che Milly Carlucci è spietata al contrario della De Filippi, è serio? - commenta ironica la giornalista su Twitter - Ci sta trollando tutti o alla sua età ha cominciato con le pipette di crack?".