Sergio Castellitto è "Aldo Moro Il Professore": su Rai 1 la docufiction

Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio - avvenuto il 9 maggio del '78 per mano delle Brigate Rosse - Rai 1 racconta in una docufiction diretta da Francesco Miccichè, in onda martedì 8 maggio in prima serata, uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico.

A Sergio Castellitto il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all'Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i suoi studenti della facoltà di Scienze Politiche.

La storia

Il 16 marzo 1978, giorno del suo rapimento, Aldo Moro aveva dato appuntamento davanti al Parlamento a un gruppo di laureandi per farli assistere al discorso di insediamento del Governo guidato da Giulio Andreotti. Nel pomeriggio Moro avrebbe dovuto essere alla Sapienza per partecipare alla discussione delle tesi di laurea, nell'automobile crivellata dai colpi dell'agguato di via Fani tra borse e giornali furono ritrovati i lavori dei suoi studenti sporchi di sangue.

E' questo il punto di partenza per raccontare i 55 giorni del rapimento: gli occhi e i sentimenti di quattro studenti del corso di Procedura Penale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Nella speranza della sua liberazione e nell'ansia per il suo destino, i quattro ragazzi ripercorrono il loro rapporto con Moro, un Professore speciale che alle lezioni in aula alternava occasioni fuori dall'università per far conoscere la realtà della materia che insegnava.