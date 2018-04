Alessandra Amoroso lascia ‘Amici’: "Finisce qua una bella esperienza"

“Non dimentico chi ero e chi sono ora” aveva scritto Alessandra Amoroso annunciando la sua partecipazione al talent show che consacrò il suo successo nel 2009, in qualità di commissaria esterna.

E ora, a meno di un mese dall’inizio della 17esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, la cantante ha salutato lo staff del programma e quanti le hanno dimostrato il consueto affetto anche in questa avventura, con la dolcezza di un messaggio carico di gratitudine.

“Finisce qui una bella esperienza!!! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa, credetemi!” ha scritto Alessandra Amoroso in calce alla foto che la ritrae con Maria De Filippi ed Emma Marrone: “Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno anzi appena ho rimesso piede nello studio,mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso... Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro...fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno LORO LA VOSTRA FORZA!”.

Alessandra Amoroso lascia Amici per motivi professionali?

La decisione della cantante pugliese di lasciare il programma che la vide trionfare nel 2009 non è arrivata all’improvviso, ma già concordato all’inizio della sua partecipazione come commissaria esterna.

Sconosciuti, invece, i motivi di questo ‘abbandono’ in corsa, ma si immagina che siano dettati dai motivi professionali in vista dell’imminente uscita del nuovo disco con i Tiromancino.