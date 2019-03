Giallo ad Amici: che fine ha fatto Alessandro Casillo?

E’ un giallo la sparizione di Alessandro Casillo ad Amici. Il giovane cantante è tra gli allievi del talent show di Maria De Filippi ma non ha partecipato alla puntata pomeridiana di sabato 16 marzo 2019. Qualcosa sembra non tornare.

Durante la puntata, Maria De Filippi non lo ha mai nominato, né sono arrivate spiegazioni sulla sua assenza.

Pur non essendo ufficialmente mai stato eliminato, la foto di Alessandro Casillo non compare più tra quella degli allievi di Amici pubblicate sul sito Witty.

Alessandro Casillo fuori da Amici?

Casillo - che in passato ha partecipato anche a Io Canto e Sanremo Giovani - sarebbe stato visto allontanarsi in lacrime dalla scuola e venerdì sera, dopo la registrazione della puntata di sabato ed è stato immortalato in un locale di Milano, come testimoniano alcune Instagram Stories.

Il suo percorso all’interno dell’accademia dei talenti di Maria De Filippi è stato finora decisamente travagliato. Anche se Casillo ha sempre avuto il pubblico dalla propria parte, non sempre il rapporto con i professori è stato idilliaco.