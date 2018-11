Alessandro Gassmann cittadino onoriario di Napoli dopo 'I Bastardi di Pizzofalcone'

La Giunta comunale di Napoli, su proposta di Luigi de Magistris, ha approvato la delibera con la quale verrà conferita ad Alessandro Gassmann, attore, regista, conduttore, doppiatore, la Cittadinanza Onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, ammirazione ed affetto della Città di Napoli.

La cerimonia ufficiale di conferimento avrà luogo lunedì 17 dicembre. Nell’atto deliberativo vengono ripercorse le fasi più importanti della sua straordinaria carriera, ricordando come “sia sempre più impegnato in ruoli che coinvolgono la nostra Città. Tra questi, spicca quello ne “I bastardi di Pizzofalcone”, arrivato alla seconda serie, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Non solo, ma anche la regia teatrale del famoso cult-movie di Elia Kazan “Fronte del porto”, rappresentato al “Bellini”, con una trasposizione agli inizi degli anni '80, nel porto della Napoli post-terremoto, in preda ai conflitti camorristici dell'epoca; o altri progetti, tra i quali una messa in scena de “Il silenzio grande”, sempre di De Giovanni, in programma al prossimo Teatro Festival.”

Nelle motivazioni che hanno indotto de Magistris ad annoverare Gassmann tra i cittadini onorari di Napoli si legge “Alessandro Gassmann, per “I bastardi” ha “ girato” scene per molti mesi a Napoli e – come ha dichiarato – ha avuto, così, modo di conoscere meglio una Città che, come afferma - “in questo momento, mi sembra la più viva d'Italia”.

Infatti Gassmann – che si sente adottato da Napoli – ha manifestato, in molte occasioni, il suo affetto, la sua vicinanza ed il suo amore per Napoli che è “ una Città che non vive la depressione che, invece, caratterizza questo periodo della nostra vita culturale, sociale e politica”. Napoli, dice “ è una Città vivacissima con un'infinità di eventi culturali ed una ricchezza teatrale che altrove se la sognano, per le sale che, in controtendenza, continuano ad aprire con energia e per energie creative e di qualità”. Asserisce Gassmann “Napoli è abituata, da sempre, a vivere nella crisi, in questi momenti è più attrezzata a ribaltare in positivo le tante difficoltà. Se dovessi scegliere dove vivere, lo farei senz'altro qui. E, poi, perfino il centro storico oggi è più pulito che a Roma, un fatto senza precedenti”. Inoltre nella delibera firmata dal primo cittadino viene affermato che “ si vuole fermamente, rinsaldare, ufficialmente ed in modo indissolubile, il legame profondo esistente tra la nostra Città ed Alessandro Gassmann. A tal proposito, il Sindaco – interpretando i sentimenti di amicizia e di ammirazione dei napoletani - intende assegnare un doveroso riconoscimento al Suo attaccamento ed alle Sue numerose dichiarazioni pubbliche di affetto per Napoli, conferendogli la Cittadinanza Onoraria, di cui Gassmann - ha dichiarato - “ne sarebbe orgoglioso ed onoratissimo”.