Alessandro Greco contro Barbara d’Urso, il tweet al vetriolo: "Un po' di coerenza"

Alessandro Greco ci mette la faccia e, attraverso un tweet che lascia ben poco margine a interpretazioni, scrive nero su bianco come la pensa rispetto alla tv targata Barbara d’Urso, protagonista della prima serata della domenica di Canale 5.

Il conduttore televisivo, tra i più apprezzati showman a cui nessuno spazio è concesso in questa stagione televisiva (‘Miss Italia’ è stata una parentesi aperta e chiusa il tempo dell’elezione della più bella d’Italia), ha ammesso senza mezzi termini di non apprezzare i programmi della conduttrice, definiti “sotto il trash” e lontani dal significato di “’intrattenimento”. Ma non solo, perché anche l’atteggiamento della padrona di casa di ‘Live – Non è la d’Urso’ è stato oggetto di esame del post pubblicato su Twitter, luogo virtuale in cui sono confluiti i commenti dei follower concordi con l’osservazione e soddisfatti di una presa di posizione così netta.

Alessandro Greco, il tweet contro Barbara d’Urso durante ‘Live’ su Canale 5

“Siamo sotto il trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara d’Urso. ‘Oddio chi è? Cos'è? Ma cosa mi tocca fare!?’ Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po' di coerenza #LiveNoneLadUrso”, il pensiero di Alessandro Greco nel post pubblicato su Twitter, corredato di tutti gli hashtag giusti per non essere frainteso e farlo giungere a destinazione del programma e della diretta interessata.

Nella stessa serata, lontani dai profili social ma a tutto schermo in diretta tv, un’altra frecciata è stata scagliata all’indirizzo di Barbara d’Urso dalla concorrenza di La7: “Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”, ha chiesto provocatorio Massimo Giletti a proposito del caso Caltagirone affrontato (ancora, di nuovo!) con Pamela Prati accanto. Un riferimento alla collega? Certo, ma non solo a lei, ha chiarito Giletti prima di inviarle i suoi saluti. Cari, carissimi…

