Alessandro Greco scompare dai palinsesti Rai: “Non è colpa mia. Io sono sempre pronto”

I telespettatori affezionati al garbo, alla cortesia e al sorriso di Alessandro Greco si sono trovati spiazzati davanti alla decisione della Rai di cancellare il suo programma pomeridiano ‘Dieci e Lode’ in onda su Rai Uno.

“Grato a chi mi ha dato fiducia” aveva raccontato il conduttore all’indomani della fine del game show, e adesso che il volto del tarantino 46enne non sarà nemmeno sul palco di ‘Una voce per Padre Pio’ come successo lo scorso anno (l’evento benefico sarà in onda domani 9 luglio in seconda serata su Rai Uno, condotto da Tiberio Timperi), il malcontento aumenta, come si legge dai messaggi che i fan stanno scrivendo su Instagram in calce all’intervista che il conduttore ha rilasciato ad Avvenire.

“La libertà conta più dello share”, ha dichiarato Greco: “Io mi ritengo un uomo libero, mentre in Italia, e non solo nel mondo dello spettacolo, credo aiuti appartenere a certi giri, essere benvoluto in determinati ambienti, essere disponibile con persone che possono avere un potere decisionale. Poi certo, è capitato anche a me di dire no quando la proposta che mi era stata fatta non mi convinceva”.

Rispetto al pubblico che continua ad amarlo e ad apprezzarlo nonostante appaia e scompaia periodicamente dai palinsesti, Alessandro Greco ha poi aggiunto: “Ha ragione, ma la prego di scrivere che non è colpa mia” - ha precisato alla giornalista Tiziana Lupi, autrice dell’intervista – “Io sono sempre pronto ai blocchi di partenza e quando mi chiamano rispondo. Anche per sperimentare qualcosa di nuovo come Zero e Lode. E il pubblico, quando mi rintraccia, mi segue”.

Pubblico che adesso si augura di vederlo presto di nuovo al timone di nuovi programmi.