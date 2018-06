‘Zero e Lode’ non riconfermato, Alessandro Greco: “Grato a chi mi ha dato fiducia”

“Siamo partiti da Zero e Voi ci avete dato la Lode...grazie di cuore a tutti spero di ‘rivedervi’ presto”: il messaggio lasciato sul Instagram da Alessandro Greco è rivolto a tutti i telespettatori di Rai Uno che in questi mesi si sono lasciatio conquistare dal suo game show pomeridiano ‘Zero e Lode’.

A distanza di qualche giorno dalla prima fortunata edizione del programma che, nonostante gli ottimi ascolti conquistati sul campo, non vedrà un prosieguo nella nuova stagione televisiva, il conduttore ha commentato la fine di quest’avventura con il garbo e l’eleganza che lo contraddistingue.

Lo ha fatto in un’intervista al ilfattoquotidiano.it, durante la quale, pur non nascondendo una comprensibile amarezza per la mancata riconferma, ha allontanato qualsiasi polemica.

Stando alle voci che eventualmente verranno confermate solo il prossimo 27 giugno, giorno di presentazione dei palinsesti Rai 2018-2091, nello slot occupato da ‘Zero e Lode’ dovrebbe arrivare il nuovo show di Caterina Balivo.

“Di solito quando finisce qualcosa si rimane con l’amaro in bocca, invece io ho la bocca dolcissima” ha detto Greco : “Abbiamo concluso questo esperimento con risultati importanti e un’ondata incredibile d’affetto. Dicono che è già venuto a mancare quell’effetto di comitiva che si era creato in questi mesi. Come se la compagnia che frequenti abitualmente si scioglie all’improvviso e ti lascia un vuoto”.

Il conduttore si è ritenuto comunque soddisfatto del lavoro svolto: “Usando una metafora bucolica, è come se a settembre 2017 mi avessero consegnato una piantina e io a maggio 2018 abbia riconsegnato un alberello. Passare dall’8% di share al 12/13% in una fascia oraria ostica credo sia degno di nota”, ha dichiarato ancora, per poi esprimere la sua gratitudine a chi gli ha accordato la sua fiducia e al pubblico soprattutto.

“Provo una grande gratitudine nei confronti di chi mi ha dato fiducia, dal direttore generale Mario Orfeo, all’allora direttore di rete Andrea Fabiano, a Endemol. Sono grato anche nei confronti del pubblico. Tant’è vero che sul finire dell’ultima puntata ho ringraziato proprio loro”.

'Zero e lode' in un'altra fascia oraria?

Greco ha anche allontanato ogni sospetto relativo a ipotetiche sfuriate che avrebbe fatto alla notizia della mancata riconferma e sulla speranza di rivedere Zero e Lode in un’altra fascia oraria ha affermato: “Qualora la Rai dovesse mandarmi dei segnali sul fronte Zero e Lode, o anche su altri progetti, io sarò ben contento di scattare ai blocchi di partenza. Sa perché? Perché ritengo di non aver mai tradito il pubblico e di conseguenza loro non mi hanno mai abbandonato. Nonostante il nostro rapporto sia stato condizionato, mio malgrado, da una poca utilizzazione negli anni passati loro mi hanno sempre dimostrato affetto. E me lo stanno dimostrando anche stavolta”.