Alessia Fabiani ricorda Passaparola e le 'letterine': "Il mio servizio militare al femminile"

Impossibile per Alessia Fabiani dimenticare "Passaparola", programma condotto per anni, su Canale 5 prima del Tg, da Gerry Scotti. Non solo un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo per lei, ma una scuola sotto tanti punti di vista.

"E' stato un periodo molto bello - ha ricordato ai microfoni di Radio 2, nel programma I Lunatici - E' stato il mio servizio militare al femminile. Una sorta di reality nel reality. Sono stata a contatto con donne, amiche, colleghe. Avevamo orari molto duri, tante regole. Servivano ordine e disciplina. Ho imparato tante cose grazie a questa gavetta televisiva che ci ha reso note e conosciute al grande pubblico". Nessuna rivalità tra loro, poco più che ventenni, alle prese con il successo ma anche con qualche tabù: "Pregiudizi nei confronti di una ex letterina? Adesso non ce ne sono più. Ho dovuto combattere moltissimo. Ma i pregiudizi fanno parte di tutti. Col tempo ho avuto le mie soddisfazioni".

Sul #metoo ci va giù pesante: "Rispondo facendo mio un detto di un trio comico, a me me pare una stronz... Non amo queste cose da pecoroni, in cui bisogna fare tutte le cose insieme. Da che mondo è mondo quando una persona è violentata deve denunciare immediatamente. Certi fenomeni ci sono sempre stati, ma non solo nel mondo dello spettacolo. #Metoo anche no, insomma. Attorno a me ci sono stati dei cialtroni provoloni ma li ho sempre allontanati. Quindi non si sono mai spinti oltre. Qualcuno sicuramente l'ho spaventato, sono sempre stata un po' fumantina".